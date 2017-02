Deportes | 03 Feb. Salto clasificó a la próxima ronda de la Copa de OFI. Pero que no anda bien, no anda bien. Pasó como mejor tercero y se viene Tacuarembó en ida y vuelta cuyo primer round será mañana en el estadio Goyenola. El DT Alcides Nieto sabe que para seguir con la ilusión de conquistar el título, el equipo tiene que mejorar mucho.

- ¿Qué le pasa a Salto?

- Evidentemente que no estamos bien. Tenemos algunos buenos minutos pero después nos quedamos, el fondo no está seguro, no hay un buen...