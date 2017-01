Debuta el jueves ante Venezuela por el Sudamericano Sub 20 en Ecuador

Deportes | 16 Ene. La Selección Sub 20 de Uruguay se instaló ayer en Ecuador, a la espera de su debut por el Sudamericano formando parte del Grupo B en el que debuta el jueves ante Venezuela a las 19 horas de nuestro país en el Estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra. El grupo celeste incluye al salteño, Joaquín Ardaiz, jugador de Danubio y oriundo del barrio Saladero.

Uruguay por la gloria que en el Sub 20 no consigue desde 1981 en el mismo país donde va a competir. El plantel al mando de Fabián Coito...